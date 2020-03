Azali prêt à laisser Sambi partir se soigner en Arabie Saoudite

L’état de santé de l’ancien président des Comores Ahmed Abdallah Sambi

ne cesse de se dégrader. Son médecin a indiqué ce week-end qu’il était

dorénavant inquiétant, car l’ancien président a des complications

sérieuses. Placé en détention provisoire à son domicile pour

détournement de deniers publics et forfaiture, l’ex-président Sambi,

accusé d’avoir détourné 900 millions de dollars, doit être évacué afin

de pouvoir être soigné convenablement, affirme son médecin.

Chaque personne autorisée à rendre visite à l‘ancien président Sambi

en a appelé à l’humanisme des autorités aussi bien qu’à leur diplomatie

faisant état de conditions de détention indignes d’un ancien chef

d’État. Son médecin se dit de plus en plus inquiet.

En coulisses,

la famille admet des négociations avec un émissaire du président Azali

depuis fin 2019 même si les voix officielles n’ont pas souhaité

s’exprimer sur ce point.

Le juge d’instruction avait d’ailleurs

autorisé par ordonnance le 2 janvier dernier, l’évacuation sanitaire du

détenu. Les billets d’avion de l’ex-président Sambi et son accompagnant

étaient achetés en direction d’un pays ami et, à quelques heures du

départ, le vent a tourné.

Dorénavant la seule destination vers

laquelle on acceptera de le laisser partir sera l’Arabie Saoudite, a

annoncé le négociateur à la famille de Sambi qui s’y oppose. L’ancien

président est connu pour ses liens étroits avec l’Iran et le Qatar, ses

proches craignent que des soins dans le royaume ne lui soient plus

néfastes que la détention actuelle.

Source : RFI

