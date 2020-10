AZALI reçu dans la matinée de ce dimanche 4 octobre par Son Altesse l’Emir Sheikh Nawaf

Son Altesse l’Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad reçoit le Président Azali Assoumani pour la présentation des condoléances

Le Président de la République SEM AZALI Assoumani a été reçu dans la matinée de ce dimanche 4 octobre par Son Altesse l’Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad pour la présentation des condoléances à la suite du décès du défunt Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad.

A cette occasion, le chef de l’Etat exprimé la prière du Gouvernement et du peuple comorien pour que la miséricorde et le pardon d’Allah couvrent le regretté disparu qui fut un grand ami des Comores.

Il a souhaité à l’Emir actuel bonne chance dans la grande responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il a enfin émis le voeu de voir les excellentes relations qui existent entre les Comores et le Koweït se consolider davantage.

Pour sa part, l’Emir a remercié le Président de l’Union des Comores pour les prières, la fraternité, la sympathie et la solidarité exprimés par le gouvernement et le peuple comoriens et assuré le Président AZALI de sa détermination à poursuivre l’oeuvre de l’Emir.

« La continuité des liens privilégiés, d’amitié et de coopération entre les deux pays est le meilleur hommage que nous pouvons rendre à la mémoire de notre regretté l’illustre défunt » déclare l’Emir du Koweït.

Beit Salam