Dans une interview diffusée sur la page Facebook « CLC », le vice-président du conseil national de transition Said Larifou promet de revenir aux Comores prochainement pour essayer de déloger le dictateur Azali Assoumani avec le peupl comorien. Convaincu que le chef de l’État de fait quittera le pouvoir sous peu de temps, le président du parti Ridja prévient son ancien compagnon : » le peuple comorien en a marre de ce régime. Azali Assoumani partira. Il sait très bien que sa rin sera pénible et rude. Je voudrai lui dire que les manipulations et les mensonges ont toujours une finalité « Said Larifou.

Dépositaire de la plainte contre X sur l’affaire de la cité économique, Me Larifou a rassuré que ce dossier est malheureusement aujourd’hui politisé et que les décisions sont prises par Azali Assoumani et non la justice comorienne.