Mise en place ce vendredi de l’Organe de Gestion et de Coordination de la Crise du COVID-19. Azali Assoumani présidera le Comité Exécutif National de Haut Niveau qui réuni des Ministres, le Directeur de Cabinet du Présiden, le Secrétaire Général du Gouvernement et un Député.

M. Houmed Msaidie, Ministre de l’Economie, est coordonnateur du Comité national de Coordination. Les scientifiques et les docteurs en médecine sont exclus de l’organisme de gestion de la crise.