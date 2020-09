Azali se promène à Elmarouf sans masque

Entouré par une foule de personnes, le chef de l’État Azali Assoumani se promène à l’hôpital Elmarouf sans respecter les mesures barrières prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans l’ensemble du territoire comorien.

Accompagnés par les membres de son gouvernement, Azali Assoumani était en visite dans le chantier du centre hospitalier Elmarouf. L’on a appris que les techniciens et ingénieurs chinois qui étaient bloqués en chine depuis quelques mois à cause de la COVID-19 et qui ont causé l’arrêt de certains travaux, seraient déjà revenus dans le pays. Il est également annoncé que les travaux pourraient prendre fin en 2023