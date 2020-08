Azali s’est étonné de la triche des élections municipales

Dans son allocation à l’occasion de l’inauguration d’une ferme dans la région de Mbadjini, le chef de l’État Azali Assouamani s’est étonné qu’il y a eu triche dans les dernières élections municipales.

« Nous avons organisé des élections présidentielles, des gouverneurs et des législatives sans contrainte et surtout sans se heurter. Je ne comprends pas pourquoi les gens se battent et ne se s’attendent pas sur les élections municipales. Pourtant les maires n’arrêtent pas de dire qu’il n’y a rien dans les mairies. Pourquoi ils battent ? C’est bizarre », Azali Assoumani à Mbadjini.