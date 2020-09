Baccalauréat : Le taux de réussite s’élève à 38,28% à Ngazidja

La proclamation de l’examen du baccalauréat se tiendra dans moins d’une heure. En présence des jury des examens à la grande Comores, les autorités en charge de l’examen ont délibéré en livrant les pourcentages. Sur les séries littéraires, Terminale A14,16% ont admis en direct et 33,17% ont passé en orale. Terminale A2, 62,35% sont admis en direct et 24,37% passeront le deuxième tour. Enfin, Terminale A4, 9,31% sont admis en direct et 19,06% passeront le deuxième tour.

Sur les séries scientifiques, Terminale D 24,22% en direct et 33,55% en oral. Pour la terminale C, 45,35% des élèves ont passé dès le premier tour et 23,29 % passeront au deuxième tour.