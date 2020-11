BADRANE ABOUTOiHi élu Président de la Ligue de Football de Mwali ce matin

Le tout nouveau Président remercie tous ceux et celles qui l’ont soutenu tout au long du processus de cette élections, il remercie également ceux et celles qui l’ont voté, et félicite les organisateurs de ce scrutin.

ABOUTOiHi est bien conscient de cette lourde responsabilité et se dit prêt à relever ce défi.

Il opte pour l’Union, la solidarité et la transparence.

Il va tout faire selon lui à ce que le football de Mwali soit développer et exemplaire.

Yssouf Ben Anthoy Bacar alias PAPAYOU, Journaliste, Rédacteur et Correspondant. Fcbk