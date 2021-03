Bahati vole plusieurs kilos d’or et place une partie à la banque

4 personnes sont actuellement aux mains de la gendarmerie. Une bande d’escrocs et à sa tête une femme comorienne qui donnait les ordres. Les faits se sont déroulés à Ntsoudjini.

Une famille a fait appel à un jeune peintre de 20 ans dénommé Ibrahim pour faire de la peinture et l’électricité dans une maison. Il a profité pendant les travaux pour voler des bijoux de la famille. Ne sachant pas quoi faire des bijoux volés, il a pris contact avec Bahati. Bahati a demandé au jeune voleur de voler tous les bijoux de la maison où il y’avait les travaux. Ce que le jeune Ibrahim a fait avec la complicité de Bahati, du copain et d’une autre personne.

Bahati aurait pris l’or et elle aurait vendu une partie et aurait donné environ 100 000 à Ibrahim. Elle aurait pris une autre partie pour placer à la banque et a fait de plusieurs millions.

Bahati ne serait pas à son premier acte d’escroquerie. Elle avait volé plusieurs milliers d’euros en France dans un Mtsango.

L’affaire est actuellement en justice…