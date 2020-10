Bangladesh : Un homme brulé par des centaines de personnes pour profanation du Coran

Accusé d’avoir piétiné un Coran, un homme a été lynché et son corps brûlé. Des centaines de personnes se sont emparées de lui alors qu’il était détenu dans un bureau municipal à Burimari, dans le nord du Bangladesh. Des centaines de personnes ont lynché le 29 octobre à Burimari, au Bangladesh, un homme qu’ils accusaient d’avoir profané le Coran. La victime a été battue à mort puis brûlée, selon la police.





La foule s’est emparée de deux hommes qui se trouvaient en détention, pour leur protection, après avoir été accusés d’avoir marché sur un Coran dans la principale mosquée de cette ville située près de la frontière avec l’Inde, a expliqué la police. «Ils ont battu un homme à mort avant de brûler son corps», a déclaré à l’AFP le chef de la police du district, Abida Sultana. Le deuxième homme, blessé, a réussi à prendre la fuite. Les faits se sont déroulés après que plus de 1 000 personnes ont pris d’assaut un bureau municipal, où les deux hommes se trouvaient détenus. La police a alors tenté de calmer la foule, sans pouvoir l’empêcher de se saisir de l’homme de 35 ans et d’incendier le bureau. Le corps de la victime a été brûlé dans la rue.



