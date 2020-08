Bateaux commerciaux tanzaniens : Le ministre de l’économie veut une assurance pour couvrir les pertes des commerçants comoriens

Après la rencontre d’hier qui a porté sur la coopération commerciale, l’ambassadeur de la Tanzanie aux Comores, Sylvester M. Mabumba et le ministre de l’économie, Houmed M’saidié se sont rendus au port de Moroni ce matin pour discuter avec certains responsables de bateaux commerciaux qui proviennent de la Tanzanie. Cette initiative consiste à trouver des solutions quant aux nombreuses pertes que subissent les commerçants comoriens à bord des bateaux au départ de Dar es Salam.

« Les commerçant comoriens subissent des pertes colossales parce que les bateaux en provenance de la Tanzanie mettent beaucoup de temps à arriver à Moroni. Les bœufs et autres cabris périssent en chemin et rien que dernièrement, sur 200 bœufs achetés, 180 ainsi que plusieurs cabris ont péri parce que les conditions n’étaient pas réunies.

Outre les bêtes, plusieurs produits pourrissent lors du trajet et ce, sans aucune compensation pour des commerçants qui font majoritairement des prêts bancaires pour leurs activités » ont expliqué les deux responsables qui demandent qu’une solution soit trouvée. Le ministre de l’économie et des investissements, Houmed M’saidié a notamment expliqué que contrairement aux véhicules qui peuvent prendre des assurances partielles, les bateaux doivent être assurés en totalité « pour prendre en considération la nécessité notamment d’indemniser les commerçants lorsque les produits ont péri ». Lors des échanges, il est ressorti que les agences planifient souvent leurs voyages, enregistrent les colis avant même de trouver le bateau et d’arrêter le jour de départ, ce qui occasionne souvent des dégâts aux dépens des importateurs. Il est également ressorti que les responsables des bateaux accordent peu d’importance aux conditions météorologiques avant de prendre la mer, une situation qui augmente sensiblement les risques de pertes.

Ministère de l’économie