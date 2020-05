BDC: une gestion inédite

Près d’un mois après la démission du directeur général, la Banque comorienne se trouve entre les mains d’une direction à quatre têtes. Une situation rocambolesque pour une institution financière dont le nouvel actionnaire majoritaire ( le groupe Duval) peine à concrétiser ses promesses d’investissement.

Le Conseil d’administration de la BDC a ainsi nommé il y a 10 jours deux nouveaux directeurs généraux adjoints sans mettre fin aux fonctions de celui qui occupe le poste jusqu’ici. Le directeur démissionnaire dont on ignore encore les raisons assure en même temps les affaires courantes pour encore un certain temps.

Une source très proche révèle qu’une injonction de la Banque centrale donne à la société française jusqu’à la fin de la semaine prochaine pour débloquer plus d’un milliard de francs si elle compte aller jusqu’au bout de l’acquisition. La même banque centrale doit aussi valider ou non la nomination de deux nouveaux DGA.

Tout cela reste flou et personne n’est capable de prédire l’issue de cette situation inédite.

Ali Mmadi