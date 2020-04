Beit-salam annonce vingt quatre personnes malades admises à El Marouf

L’Interministériel autorise l’hébergement à l’hôtel des comoriens en Transit et compte les rapatrier après mise en quarantaine

Le Président de la République Azali Assoumani a réuni l’interministériel ce matin en présence des représentants du Comité Scientifique pour faire le point sur la pandémie et évaluer l’application des mesures prises pour stopper sa propagation.

Les cas des comoriens en transit et bloqués en Tanzanie, Dubaï et Maurice ont été abordés en priorité. Les contacts avec les autorités tanzaniennes, des Emirats Arabes Unies et de Maurice ont été pris. Pour le cas de la Tanzanie, le gouvernement a donné l’autorisation de les héberger dans un hôtel confortable.

Le gouvernent comorien prend financièrement en charge (également), à la demande des autorités tanzaniennes, les visites médicales et la sécurité des lieux jusqu’à leur retour à Moroni. Cette mise en quarantaine permettra à ces personnes de regagner leurs domiciles respectifs une fois sur place.

Vingt quatre personnes malades ont été admises à El Marouf. La situation de la grande majorité s’améliore sensiblement. La direction de l’hôpital a pris la décision de désengorger le centre et de transférer certains malades dans un des bâtiments de l’hôpital de Samba.

Le gouvernement a déjà débloqué près d’un milliard quatre cent millions de francs comoriens pour répondre aux urgences, en attendant le virement des fonds mis à la disposition du pays par le FMI (12 millions de dollars) ou promis par la Banque africaine.

La directive a été émise par l’interministériel au comité scientifique d’entrer en contact avec leurs homologues de Madagascar pour échanger sur l’efficacité du Covid-Organics, médicament fabriqué dans la grande-île. Madagascar compterait 39 patients guéris grâce à ce traitement et n’enregistre aucun décès. Ce médicament a aussi permis, selon toujours les autorités malgaches, à des malades en détresse respiratoire de guérir.

Dans un communiqué publié ce matin le Ministre SOUEF, Président en exercice du Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI), a saisi l’occasion « pour saluer les efforts déployés par l’Institut Malagasy des Recherches Appliquées (IMRA) sur le Covid-Organics, ainsi que l’initiative prise par le Président malgache et son Gouvernement de le mettre sur le marché. »

La situation de nombreux étudiants en situation d’infortune en Afrique a été également examinée. Le Ministère des Affaires Etrangères a présenté un premier rapport sur leur situation et instruction a été donnée de leur apporter de l’aide.

Beit-salam

