Belou annonce la création des centres professionnels sportifs

Dans une conférence tenue ce matin par le parti présidentiel CRC pour féliciter l’équipe nationale et l’ensemble de la population comorienne pour avoir été qualifiées au prochaine coupe d’Afrique des nations, le directeur de cabinet du chef de l’État a annoncé la création des centres professionnels sportifs dans les mois qui viennent: << Nous avons compris que le sport unit. C’est un élément rassembleur. Même les ténors de l’opposition ont été contents de la victoire de l’équipe nationale. Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont ouvré pour que cette qualification soient rendus possible, Du chef de l’État au coach et ses joueurs en passant par le staff et la fédération de football comorien. Nous allons créer des centres professionnels sportifs pour que les jeunes comoriens puissent devenir des professionnels de ce sport « , a lâché Belou