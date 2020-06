Belou et ses impulsions terroristes

Tribune: La dévotion et le culte du chef forment-ils le manuel du travail de nos jours ? Comme vous pouvez le constater, cette tendance qui est à la mode est pétrifiante. Que ce soient nos magistrats qui tiennent la chandelle pou la glorification du dictateur ou belou qui orchestre le chaos comme signe d’ostentation. C’est sidérant de constater que les propos de belou importent peu à nos magistrats. Où est cette justice qui suppose légalité si au demeurant être du CRC est une excuse absolutoire pour obtenir l’amnistie.

-Juillet 2018. Colonel Arifi : «Azali m’a donné de l’argent pour tuer les opposants ».

-Juillet 2019 un militaire au micro à la place mzingaju : « Désormais nous ne ferons plus de prisonniers. Nous allons tuer les opposants car Les prisons sont déjà pleines ».

-Juin 2020. Belou «que ceux qui réclament des élections en 2021 fassent leurs testaments ».

Monsieur le procureur, lorsqu’on parle du Cyber terrorisme, bien que souvent il est examiné sous l’angle des hackers, l’autre dimension c’est quand des appels à la violence lancés sur internet sont destinés à radicaliser pour apporter un soutient politique. Belou a fait ce choix de prôner la violence pour dissuader, pour susciter la peur en menaçant de mort quiconque osera réclamer des élections en 2021.

Avec la technologie, les terroristes ne s’entrainent plus dans des camps clandestins. La violence prônées par nos politiciens atteint les plus vulnérables qui a leurs tours font la propagande car ils sont programmés ainsi pour rallier à la cause politique. Par leurs intégrismes, ils pensent jouer le rôle à devoir leur propulser au devant. Il suffit de voir comment Issa le négociateur a choisi de devenir célèbre sur les réseaux sociaux en menaçant de brûler l’ambassade des Comores à paris.

Belou mène une guerre psychologique et s’est fait une référence idéologique de propagandiste de la haine envers les anjouanais. Souvenez vous qu’il a planifié un attaque contre eux en expliquant qu’ils ont volé tous les travaux aux grand comoriens.

Au regard du droit, les propos de belou est la genèse du terrorisme. « Faites vos testaments » est autrement dit préparez vous à mourir. De tel propos, que l’auteur soit un fanatique religieux ou leader d’une organisation politique, prôner des violences meurtrières pour défendre sa cause est une signe clinique de quelqu’un qui souffre d’extrémisme violent.

Le terrorisme ce n’est pas seulement fabriquer des bombes. Émettre des ordres dangereux l’est pour autant.

Belou est l’ordinateur cantique, renfermant tous les données et les opérations prévues pour 2021.Etant donné que l’arsenal militaire du pays est entre les mains d’un fanatique, la justice devrait s’autosaisir. Autrement, Si les propos de Belou ne sont pas répréhensibles, tout le monde peut se prévaloir de la même absolution pour inciter et s’adonner à autant de menaces mortifères.

En outre, aujourd’hui que Belou et kiki se permettent de recourir à des bombes artisanales factices pour laminer l’opposition, le risque de voir l’usage de ces mêmes méthodes pour combattre à arme égale est à craindre.

Arrêtez ceux qui fomentent de fausses bombes artisanales. De toute évidence, les Comores n’en connaissent qu’un seul criminel qui tuerait pour le pouvoir. C’est Azali lui-même. A se demander, pourquoi embarquer une mine dans un avion alors que les nouvelles technologies offre des drones a bon marché pour concrétiser un tel attentat sans anicroche ?

Enfin, il est du devoir de chacun de nous de refouler l’extrémisme hors de nos frontières et prôner la tolérance et le dialogue politique pour trouver une solution consensuelle. Mais comment y parvenir si c’est le commandement de l’armée qui menace de tuer tous ceux qui luttent pour le tour d’Anjouan en 2021 ?

Par Cap Patrie