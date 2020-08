Ben Ahmed ATTOUMANI nommé aux manettes D’une R3 francilienne !

France. L’ex-international comorien dirigera les séniors Régional 3 de l’US Vaires-sur-Marne cette saison.

Il succède à Braiek Marzaouane qui avait décidé de quitter le banc après plusieurs saisons à la tête de l’équipe seine-et-marnaise. Ben Ahmed Attoumani (37 ans) possède une riche carrière de joueur au plus haut-niveau amateur (CFA2, CFA, mais aussi National) et notamment en Ile-de-France. Formé au Havre AC et au FC Lorient, l’ancien défenseur a porté entre autres les couleurs du Villemomble SF, de l’US Sénart-Moissy, du FCM Aubervilliers et du Noisy-le-Grand FC.

