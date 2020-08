Bepc : Deux sujets ont fuité, la reprise de l’examen est écartée

Les faits se seraient déroulés à Ngazidja et Mwali . Pour l’heure, l’Onec é carte toute reprise des deux épreuves concernées.

Deux jours après la fin de l’examen, le directeur de l’Onec, Abdou Ali, a été entendu par les forces de l’ordre suite à une enquête qu’il a lui-même demandé après la fuite de deux sujets au Bepc : mathématiques et anglais. C’est en effet le même Abdou Ali qui a demandé l’ouverture de l’enquête et étant le patron de l’Office national des examens et concours, les forces de l’ordre ont commencé par l’écouter. Une audition qui a duré trois heures. D’autres membres de l’Onec seront entendus assure Abdou Ali. Les faits se seraient déroulés à Ngazidja et Mwali. Pour l’heure, l’Onec écarte toute reprise des deux épreuves concernées.

Alwatwan