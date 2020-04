Biographie : Qui est le nouveau Moufti ?

Le nouveau Moufti de la République, formé à l’Université de Médine, est titulaire d’une maîtrise en droit islamique. Secrétaire d’Etat en charge du monde arabe sous le régime du feu président Mohamed Taki Abdoulkarim, il était, jusqu’ici, le président de la Ligue des Ulémas comoriens.

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a nommé Aboubacar Said Abdillah Djamalilaili, nouveau Moufti de la République après le décès du docteur Charif Toihir Bin Said Ahmed Maoulana survenu le 8 avril dernier. La nouvelle haute personnalité religieuse du pays a consacré toute sa vie au service de la religion musulmane. Né le 13 novembre 1948 à Salimani ya Itsandra, Aboubacar Said Abdillah Djamalilaili a fait ses premiers pas d’enfant à Zanzibar avant de s’envoler, à 17 ans, pour le Yémen où il fera partie d’un groupe de compagnons qui décida de se rendre à Médine à pied pour le pèlerinage.

Nous sommes aux années 1960. Il sera alors inscrit à l’Université de Médine, grâce à l’intervention exceptionnelle du grand Moufti d’Arabie saoudite de l’époque, Cheikh Ibn Baz, avec la bénédiction du roi Fayçal Bin Abdelaziz Al Saud. Premier ressortissant comorien inscrit à la prestigieuse Université de Médine, Aboubacar Said Abdillah Djamalilaili rentre au pays en 1972 avec une maîtrise en Droit islamique. Il se lance dans l’enseignement coranique, devenant ainsi le premier comorien de son statut à ouvrir une école coranique.

En 1985, il participera à la création de la Ligue des Ulemas comoriens, fondée à l’initiative du Mufti Said Mohamed Abdourahamane, le successeur d’Alhabib Omar Bin Sumeit. Après le décès de Said Mohamed Abdourahamane, la présidence de la Ligue sera alors assurée par Fundi Mohamed Charif.

Le nouveau Moufti, Aboubacar Said Abdillah Djamalilaili, a été le successeur désigné de la Ligue après le décès de ce dernier. Il a bénéficié de nombreuses formations en droit et sciences islamiques au Caire, à Riad, à Djeddah, à Dar Es Salam, devenant ainsi parmi les Ulémas comorien qui maitrisent bien la jurisprudence islamique. Cadi de Moroni avant feu Said Mohamed Djeilani, le nouveau Moufti de la République a participé ses 50 dernières années à l’enseignement des sciences islamiques, à l’élaboration de nombreux programmes d’enseignement de la langue arabe et à la mise en place de l’inspection pédagogique.

Pilier aux Comores du programme des bourses de l’Université de Médine, il a aidé à la formation de nombreux hauts cadres du pays dont le ministre des Affaires étrangères, Souef Mohamed El-Amine, le docteur Said Bourhane, ancien président de l’université des Comores ou encore le docteur Abdoulhakim Mohamed Chakir.

Tribun reconnu de tous, et maîtrisant le fiqh, il devrait faire l’unanimité dans les rangs des Ulémas en raison de ses facultés intellectuelles, son expérience accumulée pendant 50 ans au service de la religion et sa capacité d’écoute. Aboubacar Said Abdillah Djamalilaili, 6 enfants dont une fille, a été l’une des maîtres à penser de nombreuses associations religieuses et a participé à la première réflexion ayant abouti à la création et à l’ouverture au début des années 2000 de la maison Imam Chafiou avant que celle-ci devienne une faculté à part entière de l’Université des Comores à partir de 2004.

Secrétaire d’Etat en charge du monde arabe sous le régime du feu président Mohamed Taki Abdoulkarim, le nouveau Moufti de la République était, jusqu’ici, le président de la Ligue des Ulémas comoriens et reste un Uléma respecté. Il était cité parmi « les personnalités religieuses les mieux placées » pour succéder au docteur Charif Toihir Bin Said Ahmed Maoulana.

Al-Watwan