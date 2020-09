BNP Paribas visée par une enquête pour complicité de crimes contre l’humanité au Soudan

Une plainte déposée en 2019 accuse la banque d’avoir délivré, entre 2002 et 2008, des services bancaires au gouvernement soudanais, en particulier au Darfour, région meurtrie depuis par une guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts. Des organisations non gouvernementales (ONG) ont obtenu cet été l’ouverture d’une enquête en France visant la banque française BNP Paribas, accusée de « complicité de crimes contre l’humanité » au Soudan, a annoncé jeudi 24 septembre la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) sur Twitter.

