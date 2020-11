Le fugitif le plus recherché du pays vient de publier une vidéo pour montrer aux services de sécurité et aux gendarmes qu’il est libre. Il finit sa vidéo par un rire. Inssa Mohamed plus connu sous le nom de Bobocha, qui a été extradé de Madagascar, en juillet dernier s’est évadé de la prison de Moroni ce dimanche 15 novembre.