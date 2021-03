Bobosha est-il assassiné ?

C’est la question que se pose l’opinion après les déclarations de son avocat Me Gerrard en point de presse: » Bobocha est emprisonné illégalement et arbitrairement. La cour de sûreté de l’État n’existe plus dans notre code pénale. Elle est remplacée par la cour d’assise. Ce qui est inquiétant, on ne nous autorise pas de le voir. On a circulé dans les prisons des îles des Comores et on ne l’a pas vu. Nous nous demandons s’il est encore vivant. En démocratie, il n’y a pas de prison secrète. Les prisons doivent être connus si le droit a encore un sens dans notre pays « , a expliqué Me Gerrard avant d’annoncer une possible poursuite judiciaire: » nous n’excluons pas de porter plainte contre le Madagascar et les Comores . Nous savons qu’aucun acte juridique n’a autorisé l’extradition de Bobosha «