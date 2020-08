Bolero, ancien secrétaire général de la COI, arrive aux Comores ce lundi 17 août

Selon un communiqué publié dans le site de la Commission de l’océan indien, dont Hamada Madi Bolero fut secrétaire général ces quatre dernières années, celui qui est pressenti succéder à Amine Souef aux Affaires étrangères revient au bercail demain. Il suivra un vol spécial de la compagnie Air Madagascar pour acheminer des matériels et équipements que la COI a acquis au bénéfice des Comores. « L’ancien Secrétaire général de la COI, M. Hamada Madi, remettra, au nom du Secrétariat général de la COI,ce matériel à M. Imam Abdillah, Officier permanent de Liaison de la COI et président en exercice du Comité des Officiers permanents de liaisons, ces équipements à l’aéroport Prince Said Ibrahim en présence du gouvernement », lit-on dans le communiqué.