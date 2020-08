Boléro reçoit les honneurs, l’allié de taille que le président Azali Assoumani attendait, est à Beit Salam

Depuis que Souef Mohamed Elamine ait remis au chef de l’État Azali Assoumani, les clefs du ministère des affaires étrangères, c’est la politique comorienne dans son ensemble qu’avait pris congé. Qu’avait pris congé parce que ce n’est plus le cas. Hamada Madi Boléro, fraîchement ex patron de la Commission de l’Océan Indien reprend du service. Et c’est auprès d’un ex compagnon de route qu’il va écrire l’histoire de la politique étrangère de l’Union des Comores. Si Souef Mohamed Elamine est parti avec un sentiment d’avoir effectué sa mission, malgré qu’il s’est glissé quelques erreurs, c’est avec les honneurs que Hamada Madi Boléro le relève.

Il le relève pour la mission Comores émergent 2024, la phase deux de l’émergence de l’Union des Comores à l’horizon 2030.

Le nouveau ministre des affaires étrangères de l’Union Des Comores s’est fait décorer par le président Azali Assoumani en ce jour de mercredi 26 août 2020 !

À suivre !