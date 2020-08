Bolero serait-il abandonné à Maurice par Moroni ?

Du cas de l’ex SG de la COI…!!!

Avec le concours d’un pays “frère et ami”, la grande personnalité religieuse du pays s’est faite rapatrier de Paris à Moroni au lendemain de sa désignation. Des nombreuses autorités bloquées en France à ce moment auraient en vain tenté d’être pris par ce même vol.

Il en va autrement pour H. M, ayant représenté son pays à la tête de la COI. Il aurait sans doute voulu regagné Moroni si ce n’est la fermeture actuelle des frontières pour cause du Covid.

Est-il uniquement retenu pour ce seul et unique motif? Ce traitement est-il imputable à l’Etat dont il venait de représenter 4 ans durant ? La responsabilité serait-elle à partager entre la COI et autre, lui-même de surcroît ? Une autre raison serait-elle à chercher ? Échapperait-elle au commun des mortels ? Est-ce un “abandon” ?

Eu égard au titre et au rang occupés par ce dernier, n’aurait-il pas été indiqué de rapatrier sa famille et lui en temps opportun voire prioritairement?

Des tentatives ont-elles été faites ? Ont-elles Échouées ? Oū cela n’a pas simplement lieu d’être envisagé ?

Aurait-il été pressenti pour diriger le Mirex et subir en même temps ce “sort”? Sachant qu’à moins de 30.000 euros une compagnie privée pourrait assurer la desserte, ses autorisations de vol et dérogations n’auraient sans doute pas manqué d’’une part et d’autre.

Apprécié, craint, moins supporté, mal aimé,parfois hai, il s’agira longtemps que cela durera d’une haute personnalité étatique qui aura servi loyalement- ou pas- son pays à des hautes et prestigieuses fonctions.

À la différence des autres pays de la région et autres oū des vols charters sont encore possibles, des compatriotes ont pu rentrer, nombreux attendent encore, Maurice reste difficilement accessible.

Par Damed Kamardine (titre: Comores Infos)