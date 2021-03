Bourhani Hamidou appelle à l’ouverture d’un compte populaire pour les Cœlacanthes

Comme beaucoup de personnalités comoriennes, l’ancien président de l’assemblée nationale s’est réjouit de la qualification historique de l’équipe nationale des Comores de football, entraîné par le technicien comorien Amir Abdou. Il Appelle à l’ouverture d’un compte populaire pour aider les verts: » j’appelle l’Etat à l’ouverture d’un compte destiné aux cœlacanthes et une prime spéciale pour l’entraîneur Amir Abdou sous la supersvion de de la fédération comorienne de football et le ministère de la jeunesse et du sport » a déclaré l’ancien président de l’assemblée nationale après avoir remercié les joueurs, le staff, le coach et toutes les organisations qui ont contribué à cette qualification historique