Budget 2021 : Le projet de loi de Finances validé par un conseil interministériel special

Selon le porte-parole du gouvernement, le conseil interministériel a validé le budget de l’exercice 2021 proposé par le ministre des Finances et du Budget avec quelques amendements sur les recettes intérieures. Toutefois, le budget attend la validation du président de la République avant qu’il soit rendu public et transmis à l’Assemblée

Un conseil interministériel portant sur la validation du projet de loi de Finances 2021 s’est tenu, le samedi 24 octobre lors de la conférence de la présidence de la République sous la direction du secrétaire général du gouvernement, Hamadi Idaroussi. Pendant plus de cinq heures de temps, le gouvernement et le secrétariat général du gouvernement ont eu à échanger et à examiner la proposition du projet de budget 2021 présenté par le ministre des Finances et du Budget, Saïd Ali Saïd Chayhane.Selon le porte-parole du gouvernement, Houmedi Msaidie la proposition du projet de loi présentée par le ministre de Finances a été validé par le conseil interministériel avec quelques amendements.

Il a fait savoir qu’au niveau des recettes intérieures, le conseil a revu les propositions du ministre du Budget. Houmedi M’saidie a fait part de certains amendements qui ne sont pas de nature à changer l’esprit du projet de loi. Ils ont été opérés pour parvenir à un budget conséquent et à la hauteur de la vision de l’Emergence des Comores à l’horizon 2030. “Au niveau des recettes intérieures et extérieures, ainsi qu’au niveau des dépenses nous sommes parvenus à un budget consensuel qui sera à la hauteur de la politique lancée par le président de la République et son gouvernement”, déclare le porte-parole du gouvernement.

Certains amendements

Le ministre de l’Economie a annoncé que le rapport des travaux sera transmis au président de la République, pour que lors du prochain conseil des ministres le projet de loi soit validé avant d’être transmis pour examen et adoption à l’Assemblée. Il a rappelé que c’est au chef de l’État de valider ce projet de budget. “Et avant sa décision, on ne peut pas rendre publics les chiffres du projet de loi de Finances 2021, en matière de recettes, ni de dépenses, puisqu’il peut le valider ou recommander des amendements”, a-t-il précisé.

Ali Abdou