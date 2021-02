Ça bouge du côté de l’école privée

Pour assainir et restructurer le système éducatif, le ministère revoit toutes les écoles privées existantes et ils ont temporairement suspendu l’ouverture de nouvelle école. Le ministère va fermer une école privée au nom de Groupe Scolaire Le Compétent sise à Oasis et toutes les écoles privées ouvertes cette année. Même si d autres écoles se sont permises par artifice et le ministère compte les fermer.

« On a demandé aux écoles existantes de nous envoyer tout un ensemble de documents pour pouvoir leur donner l’agrément. Si les conditions requises ne sont pas réunies, nous allons les fermer et ne retenir que les écoles qui répondent aux normes. Nous leur avons donné l’année scolaire 2020-2021 pour se remettre aux normes. Elles doivent déposer leur dossier au ministère en ce début d’année pour instructions. » dixit un administrateur du ministère de l’éducation nationale.

Rappelons que la loi interdit aux enseignants du public d’enseigner dans le privé.

Les enseignants du privé doivent avoir une autorisation du ministère après examen de leur dossier.