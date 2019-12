Ça vient d’Marseille : Soprano est la 4e personnalité préférée des Français

L’ancien membre des Psy 4 de la Rime se trouve au pied du podium selon un classement réalisé par l’Ifop.

Comme chaque année, le classement des personnalités préférées des Français.e.s a été dévoilé dans le Journal du Dimanche, dimanche 29 décembre. Pour la première fois, les hommes et les femmes ont été séparés en deux catégories distinctes de vingt-cinq personnalités, pour respecter une parfaite parité au sein de ce top 50. Les sondés – un échantillon de « 1 003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus » – étaient invités à choisir dix personnalités « qui comptent le plus pour eux aujourd’hui, et qu’ils trouvent les plus sympathiques ».

Si chez les femmes, ce sont respectivement les actrices Sophie Marceau et Marion Cotillard ainsi que l’humoriste Florence Foresti qui trustent le podium, on retrouve chez les hommes le chanteur Jean-Jacques Goldman et les comédiens Omar Sy et Dany Boon aux trois premières places. Aucune surprise donc, d’autant plus que Goldman squatte cette première place depuis trois ans maintenant, et était déjà premier de 2013 à 2016.

Mais un petit nouveau vient de se glisser au pied du podium chez les hommes, et il s’agit de Soprano. Le rappeur marseillais s’était classé dixième l’année dernière, et poursuit sa progression. Une montée en puissance que l’on peut expliquer par son apparition dans l’émission de télécrochet The Voice sur TF1 et sa déclinaison pour les « kids », où il s’est montré particulièrement à l’aise et sympathique, ainsi que les francs succès de ses albums.

Son sixième album studio en solo Phoenix, paru il y a un peu plus d’un an, a été certifié disque de diamant (avec plus de 500 000 ventes), tandis que son précédent effort, L’Everest en 2016, avait déjà dépassé les 800 000 ventes. Rajoutez à cela une tournée pharaonique à travers la France et un nouveau projet avec les mythiques Psy 4 de la Rime… tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Sopram’baba.

Kombini.fr