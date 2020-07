CAF/FIFA: concertation autour de la sécurité et sûreté du football en Afrique

Le Dr Christian Emerruwa en tête de la division Sécurité et Sûreté de la CAF a dirigé une visioconférence, hier matin, axée sur l’intégration de la santé et de la sécurité pour effectuer la reprise des activités footballistiques sur le continent. En partenariat avec les parties majeures prenantes, les officiers de sécurité et de sûreté des différentes Associations Membres et des officiers de sécurité et de sûreté de la CAF, ils n’ont pas manqué de souligner l’importance de travailler en collaboration avec les organismes d’État pour orienter l’organisation de la reprise du football dans des conditions optimales.

Lors de cette visioconférence, Ken Scott, le chef de l’inspection à la Sports Ground Safety Authority -SGSA- préconise le huis clos pour la reprise des matchs de première division ou amateur tout en expliquant les mesures en place pour le retour progressif des supporters.

À l’échelle nationale, la FFC avait d’ores et déjà anticipé la démarche en engageant une opération d’identification des besoins à travers des formulaires d’enquêtes à remplir, bien avant les directives prises le 30 Juin dernier par le comité exécutif de la CAF. La FFC, en concertation avec l’État, cherche en ce moment, les voies et moyens pour la reprise des compétitions.

La reprise du championnat devenant une préoccupation, les avis stricto-professionnels s’imposent comme primordiaux.

Source: FFC, vendredi 03 Juillet 2020.