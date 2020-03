Cameroun: une prostituée séquestre un blanc l’accusant de lui avoir transmis le coronavirus

Une pr0stituée à Douala, la capitale économique du Cameroun a séquestré un homme blanc après l’avoir accusé de lui avoir transmis le coronavirus. L’incident s’est produit dimanche soir à Deido

L’un de nos rédacteurs était dans un restaurant a proximité au moment de l’incident. Précipité sur les lieux de l’incident, voici ce qu’il a pu rassembler

L’homme est venu vers elle qu’il voulait passer la nuit avec elle. Ils ont convenu qu’il allait lui payer 10,000 franc cfa pour une nuit. Elle l’a emmené à son auberge et alors qu’ils étaient sur le point de commencer, l’homme a commencé à tousser et à éternuer partout et il se serait plaint de douleurs à la poitrine a la fille.

La première pensée qui vint à la tête de la fille fut le coronavirus. Elle a immédiatement quitté la piece et verrouillé la porte, empêchant l’homme de sortir l’accusant de vouloir lui transmettre le nouveau coronavirus.

La fille nous a affirmé que l’homme avait tous les symptômes du coronavirus, c’est pourquoi elle a verrouillé la porte et a voulu le dénoncer aux autorités. L’homme a dû la supplier et augmente le prix qu’il devait lui payer pour qu’elle puisse le laisser partir

A sa sorti, L’homme nous a dit qu’il souffrait simplement d’une grippe et qu’il avait toujours eu des difficultés à respirer à cause de l’anémie. Il a affirmé que la prostituée inventait tous ces mensonges pour lui extorquer de l’argent. Qu’il avait juste une toux mineure et qu’il n’éternuait pas partout comme le prétend la fille

Il a dû lui payer le double parce qu’il avait peur d’être hospitalisé de force et d’être ensuite testé pour le coronavirus, quelqu chose qu’il ne veut pas parce qu’il est sorti ce dimanche pour s’amuser. Il prétend qu’il a été séquestré pendant plus de deux heures avant d’être lâché par la pr0stituée

La jeune fille a disparu peu de temps après et l’homme a dit qu’il la chercherait et qu’une fois qu’il la trouverait, elle devrait lui rendre son argent. l’incident s’est produit dans un quartier populaire de douala sans toutefois alerter la population

Le coronavirus qui a déjà tué plus de 5000 personnes et s’est propagé dans presque toutes les régions du monde est une source de panique pour les prostituées camerounaises car elles sont les plus exposées aux étrangers.

Source :www.24jours.com