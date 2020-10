Can 2022 : Les Comores seront officiées par des Libyens et des Ethiopiens

Les deux prochains matchs des Coelacanthes seront dirigés pas un Chevalier de la Méditerranée et un Walya. Le Libyen Mutaz Ibrahim va se charger de “Kenya vs Comores” le 11 novembre à Nairobi et l’Ethiopien Bamlak Tesema Weyesa de “Comores vs Kenya” quinze jours plus tard à Moroni. Des arbitre comoriens seront appelés à diriger la confrontation de la poule A entre la Namibie et le Mali.

