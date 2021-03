Canal+ annonce la fermeture de la chaîne Novelas

Cette nouvelle va certainement plaire à certains hommes mais surtout déplaire à la gent féminine qui la regarde plus. C’est dans cette soirée du mardi 30 mars que la chaîne a annoncé prendre cette décision à partir du 02 avril. Selon Canal+, cette décision a été prise suite à de nombreuses plainte concernant ladite chaîne. Elle a aussi expliqué que Novelas TV ne sera plus disponible dans la zone Afrique. Lire le communiqué complet ci-dessous.

À la suite des chaînes Voyages, OKLM…. la chaîne Novelas TV disponible sur le canal 33 des bouquets CANAL+ cessera d’émettre à compter du jeudi 1er Avril 2021 à 00H et sera par conséquent retirée définitivement du bouquet le 02 Avril 2021 suivant. Créée le 24 Mars 2015 par CANAL+ Afrique, la chaîne ne sera plus disponible pour la zone Afrique.. Cela fait suite à un réajustement de la ligne éditoriale et aux nombreuses plaintes reçues de plusieurs abonné.e.s demandant la suppression de la chaîne. Nous sommes navrés par les désagréments que cela occasionnera pour certain.e.s. Vous pourrez suivre des programmes similaires sur d’autres chaînes des bouquets CANAL+ et des replays sur MyCanal. Le groupe CANAL+. Source :👉https://www.afrikmag.com/canal-annonce-la-fermeture-definitive-de-la-chaine-novelas-tv-de-son-bouquet/