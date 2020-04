Cause du décès du Mufti : le médecin personnel conteste

Communiqué:

Médecin particulier du feu grand Moufti Saïd Toihir, depuis plus de 25 ans, je me réserve le droit de démentir les informations publiées sur la cause de son décès, lesquelles ne sont qu’un tissu de mensonge et une désinformation pour des raisons que j’ignore.

Je profite de cette occasion pour condamner sans équivoque une violation d’un secret médical par les professionnels de santé qui ont remis à des politiques et à la presse des informations erronées et incomplètes susceptibles de créer la confusion.

Que chacun à son niveau, prenne ses responsabilités, afin d’éviter des dérives qui risquent de jeter un discrédit sur les professionnels de santé et de nuire par conséquent à l’image de nos hôpitaux et de notre pays.

Quant à moi, tenu par le secret médical, je ne peux que vous rassurez que notre Moufti connaissait bien son état de santé et qu’il attendait en conséquence impatiemment son départ pour le paradis comme le témoigne, le message audio qu’il m’a légué en souvenir, le 23 septembre 2019 après sa consultation médicale dans ma clinique.

Docteur Abdou Ada Manssour

Chirurgie générale et gynécologique

Moroni-Comores

