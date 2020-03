Communiqué.

L’une des étoiles de la création politique de l’Etat Comorien s’est éteinte le matin du 28 Mars 2020.

Il s’agit de Monsieur SALIM HADJI HIMIDI, l’un des rédacteurs de la Résolution 3385 du 12 novembre 1975 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies consacrant les Comores à l’admission aux Nations-Unies.

C’est une grande tristesse pour la Nation Comorienne en apprenant la disparition d’un patriote qui a beaucoup servi les Comores.

A son actif, plusieurs postes ministériels ainsi que des postes à haute responsabilité.

Ce grand homme de convictions politiques Soilihiste incompris était un père sociable, un amoureux de la culture Comorienne en France et un sage parmi les sages qui ont conseillé la Nouvelle Génération Soilihiste depuis sa création en décembre 2012.

Face à cette profonde tristesse, la Nouvelle Génération Soilihiste présente ses condoléances à l’Etat Comorien, à sa famille et à sa Ville natale (Mbeni) pour la disparition de cette icône non seulement nationale mais aussi continentale (Afrique de l’Est : Tanzanie).

Qu’Allah lui fasse miséricorde et que le paradis soit sa demeure éternelle Inshallah.

Soraya Hadji Abdallah Présidente de la Nouvelle Génération Soilihiste- Fédération France.