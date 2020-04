Ce professeur d’anglais a mis fin à un entretien avec Fcbk FM à cause du son trac

Chourayiki Bacar a peur de la caméra. Son métier d’enseignant d’anglais ne lui aura pas été d’utilité pour faire face au public. Dès le début de l’interview avec Oubeidillah Mchangama ce samedi, l’enseignant qui soutien le régime balbutiait après chaque question.

S’il ne demande pas de passer à une autre question, il baisse la tête et répond comme un enfant qui sent venir la fureur de son père après une bêtise. Jusqu’à la dixième minute quand on lui demandé s’il estime que la société civile n’a pas de leçon à donner aux politiques, il a demandé au cameraman d’éteindre la caméra: « Stop. Stop », peut-on entendre venant de celui qui était gêné à tous les niveaux. Les téléspectateurs sont amusés et ne s’en lassent pas. Ils demandent à Oubeid s’il n’avait pas quelque chose d’autre à faire au lieu de perdre son temps.