Ce qu’il faut retenir des nouvelles annonces du président français sur le Coronavirus

Voici ce qu’il faut en retenir.

Emmanuel Macron a commencé par rappeler les premières mesures, sur les fermetures des écoles, universités, crèches, et commerces non essentiels.

“Jamais la France n’a du prendre de telles décisions, en temps de crise, nous avions un seul objectif : nous protéger. Jeudi un consensus politique et économique s’est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales. Je veux adresser mes félicitations aux candidats élus au 1er tour, et à tous ceux qui ont collaboré. Mais dans le même temps, nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, dans des marchés, des restaurants qui n’avaient rien respecté , et bravé les consignes. Non seulement vous ne vous êtes pas protégés, mais vous n’avez pas protégé les autres, même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers”

Le ton a donc changé, est devenu plus ferme pour le président de la République. “Respectons les consignes sanitaires et les gestes barrières”, je le dis avec force a indiqué en préambule Emmanuel Macron.

PENDANT 15 JOURS UNE FORME DE CONFINEMENT

Même si le mot “confinement” n’a pas été clairement prononcée, le président appelle à réduire complètement ses déplacements.

LIMITEZ LE NOMBRE DE PERSONNES AVEC QUI VOUS ETES EN CONTACT CHAQUE JOUR

Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront réduits. Cela signifie que les regroupements, extérieurs, amicaux, familiaux ne sera plus possible. Il s’agit de limiter ces contacts. Partout sur le territoire en métropole comme outremer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires pour faire les courses, avec la manière (1m de distance, ne pas s’embrasser, se toucher), pour faire du sport, aller travailler, se soigner.

TOUTES LES ENTREPRISES DOIVENT FACILITER LE TRAVAIL A DISTANCE

Le gouvernement dévoilera avec précision les contours de ces nouvelles mesures après cette allocution, a indiqué le président.

Toute infraction sera sanctionnée, indique Emmanuel Macron.

MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LES ENTREPRISES

Aucun impôt ne sera plus exigé.

Des cautions bancaires pour les prêts seront proposées par l’Etat.

POUR LES SALARIES

Le dispositif de chômage partiel sera largement déployé.

Pour les artisans et commerçants, un fond de solidarité sera créé. Les régions contribueront.

Le gouvernement précisera toutes ces mesures, secteur par secteur et adaptées. Nous serons au RDV pour que notre économie soit préservée et que l’ensemble des travailleurs puisse avoir cette sécurité en terme de continuité de leur vie et de pouvoir d’achat. La France vit un moment très difficile, on n’en connaît pas la durée.

REPORT DU SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES

Le premier ministre en a informé les chefs de parti représentés au Parlement. Cette décision a fait l’objet d’un accord unanime.

EVITER L’ESPRIT DE PANIQUE

Retrouvez l’essentiel de ce qui constitue la vie, en faisant cet “effort”. Lisez, occupez vous de vos enfants.

Nous sommes en “guerre sanitaire”, l’ennemi est là, insaisissable et il progresse, nécessitant notre mobilisation générale. Toute l’action de l’Etat, de jour comme de nuit, nous devons nous battre contre cela.

TOUTES LES REFORMES EN COURS SERONT SUSPENDUES NOTAMMENT LA REFORME DES RETRAITES

MASQUES ET PERSONNEL SOIGNANT

Ils seront réservés exclusivement aux soignants qui sont en première ligne. Ils seront livrés dès demain soir dans les pharmacies des 25 départements les plus touchés et mercredi dans les autres départements. Médecins de ville, de campagne, d’hôpitaux seront équipés. Nous leur devons sérénité dans leurs déplacements, dans leurs gardes d’enfants. Les taxis et les hôtels pourront donc être mobilisés à leur profit :l’état paiera.

FERMETURE DES DEMAIN DES FRONTIERES DE L’EUROPE

Dès demain midi, les frontières à l’entrée de l’union européenne et de l’espace Shengen seront fermées pendant 30 jours. Les français pourront rejoindre leur pays évidemment, mais nous devions prendre cette décision. Ils se rapprocheront des ambassades et consulat.

