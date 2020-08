Hadith du jour : Celui qui rassemble de l’argent interdit puis le donne en aumône Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui rassemble de l’argent interdit puis le donne en aumône n’a aucune récompense pour cet argent et son péché est sur lui (*) ».

(Rapporté par Ibn Khouzeima et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Taghrib Wa Tarhib n°880)

(*) C’est à dire que le fait de donner cet argent interdit en aumône ne permet pas d’effacer le péché.

Il faudra que la personne se repente du fait d’avoir rassemblé cet argent d’une manière interdite par l’Islam.