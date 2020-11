Centrale solaire de Pomoni : Le Président effectue le lancement technique sur le réseau Sonolec

Pour la première fois dans l’histoire des Comores, de l’énergie renouvelable est injectée dans le réseau électrique public. En effectuant le lancement technique, le Président de la République Azali Assoumani a voulu démontrer que les Comores ont entrepris une voie d’innovations technologiques et mis en œuvre le premier accord mondial sur le climat et le réchauffement climatique, l‘Accord de Paris.

Ce virage énergétique demeure la vision du Plan Comores Emergentes et vise à préparer un avenir soutenable.

La centrale photovoltaïque de Pomoni, installée dans un domaine public de 5 hectares, produira 4 mégawatts et couvrira 40% des besoins en électricité de l’île d’Anjouan.

La centrale est le produit d’un partenariat public/privé, entre le gouvernement Comorien et le groupe Tanzanien VIGOR.

Le projet a été entièrement réalisé sous la supervision directe de Engie EPS mais construit uniquement par deux entreprises comoriennes : la Netisse de Moroni (montage et câblages électriques) et la SCK de Anjouan (travaux civils et logistique).

La centrale de Pomoni est implantée pas loin des centrales hydroélectriques de Bambao et de Lingoni.

ENGIE EPS se chargera de gérer les services et la production de l’énergie tandis que le Sonelec s’occupera de la commercialisation.

Le gouvernement projette la construction de deux autres centrales photovoltaïques à Anjouan, à Bambao-mtsanga, et à Trenani, qui produiront respectivement, 4 et 2 mégawatt, avec un financement de près de 15 millions d’Euros.

En Grande-Comore, la centrale installée à Foumbouni sera opérationnelle au début de l’année 2021.

Beit-salam