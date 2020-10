Cérémonie de lancement officiel du Festival des Communes de Ngazidja à Hadjambou

La Gouverneure de Ngazidja et le Ministre de l’Education Nationale ont lancé ce mardi 13 octobre à Hadjambou dans la Commune de Hamahamet Nyoumamndro, le Festival des Communes de Ngazidja. Il s’agit d’un évènement initié par le Gouvernorat de Ngazidja dans le cadre de la coopération décentralisée et qui mettra en compétition les jeunes artistes des 28 communes. Cet événement a donc bénéficié du partenariat du Ministère français des Affaires Etrangères et de l’Europe, l’Ambassade de France à Moroni, du Département de la Seine Saint-Denis, de la Communauté de Dunkerque, du Conseil Départemental de la Réunion et de l’Association des Maires de Ngazidja. L’étude du projet du Festival des Communes a bénéficié de l’expertise de Sébastien Lagrave, Directeur du Festival Africolor et sa mise en oeuvre confiée à l’Association Ulanga.

Lors de son discours, la Gouverneure de Ngazidja Mme Sitti Farouata Mhoudine a remercié tous les partenaires de ce festival, fruit d’une coopération décentralisée positive et inclusive. Elle a insisté sur la valorisation de la culture comorienne, « véritable levier de l’émergence culturelle qui jouera un role prépondérant dans l’émergence à l’horizon 2030 ».

La Gouverneure a aussi rappelé le choix de Hadjambou, haut lieu du patrimoine chargé d’histoire pour lancer solennellement un tel évenement majeur. Elle a également invité les maires des autres communes à relever le défi de la réussite en installant les comités de pilotage de chaque commune pour veiller à son organisation. Le festival des communes demeure un résultat probant de la coopération décentralisée et Hadjambou où les vestiges et autres traces de l’histoire sont encore présentes a été un choix fort apprécié pour le lencement d’un tel évenement.

La cérémonie a pris fin sur une présentation d’une danse traditionnelle de la troupe lauréate d’Itsandzeni qui participera à la finale en janvier.

