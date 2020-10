Cérémonie de remise des bourses Twamya ya Maudu

Le 2 octobre s’est déroulée à la salle de spectacle de l’hôtel Moroni Retaj, la 6ème édition de la cérémonie de remise des bourses « Twamaya ya Maudu » au bénéfice, cette année, de 33 étudiants ayants obtenu leurs diplômes (Baccalauréat, DUT ou Licence) avec mention « assez bien, bien ou très bien, durant l’année scolaire 2020/2021.

La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs autorités telles que la Gouverneur de l’île de Ngazidja, Madame Sitti Farouata Mhoudine, le Ministre des Finances, chargé du secteur bancaire, Monsieur Said Ali Said Chayhane, le Ministre de l’économie, Monsieur Houmed Msaidié, le Ministre de l’Emploi, Monsieur Nourdine Ben Ahmed.

Ainsi que plusieurs dirigeants de sociétés privés et publiques à l’instar de Monsieur Mzaouiyani de l’ANADEN.

Au cours de la cérémonie, la Directrice exécutive de la Meck-Moroni, Madame Laila Said-Hassane, a rappelé les objectifs de ce programme de bourse et le processus de sélection des candidats ainsi que la générosité des partenaires et donateurs ayant permis durant les cinq (5) dernières années à consacrer plus de 160 millions de KMF à 127 étudiants répondant à des critères d’excellence, de fragilité sociale et de cohérence du projet d’étude.

Le Président du Conseil d’Administration de la Meck-Moroni, Monsieur Boinaidi Abdou Elghaniyou a pris la parole pour féliciter les 33 nouveaux boursiers ainsi que leurs parents. Il a exprimé sa fierté de voir les bénéficiaires du programme rayonner par leur excellence dans leurs parcours, en soutenant que le mérité ne venait pas uniquement aux étudiants, mais aussi à leurs parents et proches. Le Président a souligné également la motivation de la Meck-Moroni visant à valoriser l’éducation comme la clé de la lutte contre la pauvreté.

Les attestions de bourse ont été remises à tour de rôle aux lauréats par des membres du Conseil d’Administration et les membres du Jury d’honneur ainsi que par les invités d’honneur. Par ailleurs, trois étudiants bénéficiaires du programme depuis plusieurs années ont livré, chacun à leur façon, un message de reconnaissance dans une vidéo diffusée au cours de la cérémonie.

La cérémonie a été accompagnée par une prestation acoustique de deux artistes que sont le légendaire Maalesh et le talentueux Costy. Et en parallèle, une démonstration scientifique a été réalisé par les étudiants de la faculté des sciences et technique de l’Université des Comores. Enfin elle a été cloturé par Mme Sitti Farouata, Gouverneure de l’Ile de Ngazidja, qui n’a pas manqué de saluer et d’encourager l’initiative de notre institution.

Meck-Moroni