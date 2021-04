Cérémonie des obsèques officielles de l’ambassadeur des Comores en France

C’est dans un Stade de Missiri rempli que le Président de la République a pris part aux funérailles officielles de l’Ambassadeur des Comores à Paris, SEM Soulaimana Mohamed Ahmed.

C’est le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora SEM Dhoulkamal qui, au nom du Ministère des Affaires Étrangères, a salué la mémoire de celui qui fut un grand serviteur de l’Etat. Il a reconnu en Soulaimana Mohamed Ahmed, les qualités d’un grand intellectuel qui a donné le meilleur de lui-même pour son pays.

Puis le Ministre Ahmed Ben Saïd Jaffar, au nom de la ville de Mutsamudu, a dit sa fierté de voir un enfant de la ville servir son pays avec autant de dévouement et de sens du devoir. Il a remercié l’Etat et le Président de la République pour les honneurs faits à ce « comorien complet », anjouanais par son père et maorais par sa mère.

Dans cette cérémonie d’hommage, l’ambassadeur des Comores en France, décédé il y a 8 jours à Paris, a été élevé à titre posthume au rang de Chevalier de. l’Ordre du Croissant Vert par le Président de la République SEM Azali Assoumani.

Dans une très brève allocution le Président Azali a exprimé son plus grand estime à l’endroit d’un homme de principes, avec qui, il a pris plaisir à travailler.

Qu’Allah l’accueille en paix dans son Paradis Éternel.

Beit salam