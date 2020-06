Certains ambassadeurs réclameraient une augmentation salariale

Selon le ministre en charge de la télécommunication et de l’information Ahmed Djaffar, certains ambassadeurs et autres diplomates plaident pour une augmentation des salaires et des indemnités. Lors du compte-rendu du conseil des ministres, Ahmed Djaffar a révélé que le chef de la diplomatie comorienne a présenté les doléances des missions diplomatiques en conseil des ministres.

« Le ministre des affaires étrangères nous a expliqué que les ambassadeurs, les consuls et leurs personnels souhaiteraient un accompagnement notamment une augmentation salariale et une augmentation de leur budget de fonctionnement. Ils sont aussi,comme tout le monde, affectés par les dégâts causés par la COVID-19 », Ahmed Djaffar