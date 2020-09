Ces foules compactes que l’application Natidja aurait pu éviter en temps de Covid-19

Ces jeunes cherchent leur relevés de notes au Bac pour choisir les épreuves à passer en deuxième session. Quelque soit le problème entre l’ONEC et l’équipe de #Natidja il aurait fallu trouver dans l’urgence une solution d’entente et ne pas faire courir des risques à ces jeunes, ni faire retourner tout un pays 4 ans en arrière car pour l’équipe de Natidja je suis sur qu’ils reviendront encore plus motivés la prochaine fois.

Par Toimimou Ibrahim

Crédit photo : Chaarane Mohamed