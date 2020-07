CESDA : L’expertise comorien à la conquête du marché africain

Ils sont issus de domaines d’études différents et ont acquis une longue expérience nationale et internationale avec des qualifications pointues. Des hauts cadres comoriens se lancent dans le marché africain pour l’élaboration et le suivi des stratégies de développement durable des Etats. Ils sont des experts en Géopolitique et défense, inspection et sécurité aéroportuaire. Ils sont des laboratoires d’identification, d’analyse et d’évaluation des politiques liées entre autres aux activités maritimes, portuaires et océaniques.

Le Cabinet d’Etudes et de stratégie pour le Développement en Afrique (CESDA) est un bureau d’études et de conseils intervient dans les pays d’Afrique. Les Consultants du CESDA ont été à l’œuvre de l’élaboration du document de la politique nationale de l’économie bleue aux Comores financé par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Le CESDA construit des partenariats avec d’autres cabinets installés à Paris, à Marseille, au Havre, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Dakar….