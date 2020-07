C’est le président du tribunal Omar Ben Ali qui a autorisé la libération du violeur de la fillette de 13 ans

Le violeur de la fillette de 13 ans originaires de Dzahani Tsidje a déjà pris la fuite après avoir obtenue une petite porte de sortie. Il a bénéficié une libération provisoire validée par la chambre d’accusation, présidée par le président du tribunal Omar Ben Ali. Après lavoir bénéficié, le peevers cherche à fuir.

Il aurait été aperçu à Volovolo. Selon des sources proche de ce dossier, il chercherait à quitter le pays le plus vite possible. Une source policière indique également que la gendarmerie nationale et la police n’ont toujours pas pu le retrouvé. Les chances de le rattraper sont très réduites.