Le seul responsable qui a laissé El-Assad agent de la police de la brigade de mineur qui a violé une petite fille de 11ans a woichili me les preuve sont là

1 le juge Abdoul Halim nerveux de SGG qui a libéré le violeur on a pris que le violeur a débloquer 1.50000 FC mais on sait pas qui a pris cette somme.

A la cour d’appel, on remarque les magouilles qui étaient fait à la justice. on siège pour arrêté le violeur .car la famille de la petite fille de 11ans a fait appel directement et certaines personnes se sont constitués parti civile ont fait appel. Le procureur général a choisi de cacher ce dossier pour que le violeur trouve le moyen de quitter le pays car il débloquer 5million. le violeur a quitté le pays le 7mars le dimanche pour Darsalam. Et c’est là où le PG a signé le mandat d’arrêt le 8mars car il est déjà partie alors qu’il était signalé que le violeur est a l’aéroport me il a fermé les oreilles jusqu’a le 8 qui va signe le mandat d’arrêt. on se demande pourquoi des corrupteurs restent toujours à la tête de l’Etat harido dji houkoumkiya?????

Halima Said, activiste