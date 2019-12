[Tribune]Cette image devrait suffire à faire comprendre à tous les Comoriens qu’en enfermant Sambi et en le soumettant à toutes sortes de tourmentes Azali n’a pas pour objectif de rendre justice ou de récupérer l’argent de la citoyenneté, comme il l’a fait croire à des naïfs qui nous le répètent tous les jours.

Abou Achiraf, chef des services secrets, était au centre de la vente de la nationalité comorienne dans divers pays. On dit même qu’il avait sa propre mallette de fabrication de passeports comoriens sans passer par l’autorisation de Beit-Salam. Pourtant, il n’a jamais été inquiété par Azali. La plainte qui avait été déposée contre lui et qui lui a valu une courte détention sous Ikililou a été simplement supprimée. Et la CRC lui a offert une immunité parlementaire lors de la dernière mandature et s’apprête à lui en offrir une autre. Ya Latuf.

Ibrahim. M