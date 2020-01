Salim Saandi était l’invité sur Ortc ce jeudi. Il n’a pas mâché ses mots contre le CNT et le mouvement Daoula Ya Haki. « Ceux qui ne reconnaissent pas pas Azali comme président sont des rebelles et non des opposants », Salim Saandi. Et de rajouter « je suis le seul opposant au régime d’Azali », Salim Saandi.