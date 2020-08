A Ikoni ce Samedi après-midi, une conférence-débat sur les violences faites aux enfants a été organisées par les femmes d’Ikoni.

Dans son introduction, le modérateur Foundi Hadji a dessiné le cadre de ce sujet grave et a appelé à la mobilisation de tous dans la lutte de cette « maladie » qui menace l’avenir de pays, puisqu’elle s’attaque aux futures générations. Il a aussi présenté les conférenciers et leur domaine d’intervention, le droit, la santé, la psychologie, l’informatique et l’Islam.

Avant le développement des thématiques, Mme Anfafe Hassane a souhaité la bienvenue à l’assistance et a remercié les efforts des autorités comoriennes dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Elle a insisté sur le fait qu’en unissant nos forces, nous sommes capables de déplacer des montagnes et que chacun doit y mettre du sien.

Puis Mme Oumi SOUDJAYI, magistrat de formation a expliqué d’une ce qu’on entend par violences sur les enfants en droit, et a mis en avant l’arsenal juridique disponible dans notre pays sur le sujet, ainsi que les conventions signées par l’Etat comorien. Selon juge Oumi, l’absence de contrôle des enfants, le vagabondage, la précarité, l’absence de dialogue entre les parents et les enfants peuvent exposés ces derniers aux prédateurs sexuels. Et ces bourreaux sont souvent des Foundi, des papas, des oncles et des amis proches de la famille. Elle fera des suggestions pour mieux protéger l’enfant : a) une assistance de l’Etat pour les familles nombreuses ; b) une meilleure vulgarisation des droits des enfants ; c) des centres d’écoute de proximité.

Ensuite Foundi Abdourahmane Madjouane a mis en avant la sacralisation de l’enfant en islam : « ceux qui violent les enfants sont les ennemis d’Allah » a-t-il dit.

Puis Mme Soiphia Abdallah Ben Ali, sage-femme et fonctionnaire des Nations-Unies a développé les conséquences physiques d’une agression sexuelle sur un enfant. C’est en sanglot qu’elle a fini son intervention lorsqu’elle a abordé les blessures graves sur les parties intimes des enfants, après de telles violences.

Les 2 derniers intervenants furent Mme Mououminata Said Omar psychologue, qui a parlé des séquelles psychologiques sur l’enfant, notamment l’anxiété, la phobie, la peur, les troubles mentaux, la culpabilité, l’auto-isolement. Et Idi Ali a parlé de l’usage d’internet par les enfants et de leur exposition à des prédateurs…

Sans doute que 15hr30 à 18hr30, cela n’était pas suffisant pour aborder tous les sujets. Mais il est clair que cela a été d’une grande utilité et qu’il faudra recommencer encore et encore !

Bravo aux organisatrices !

Mohamed Abdou Mbechezi