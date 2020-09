Chambre de commerce : quarante-cinq jours pour l’organisation des nouvelles élections

Sous la présidence du chef de l’État, Azali Assoumani, le ministre de l’économie et des investissements, Houmed M’saidié a pris part ce matin à l’inauguration du nouveau bâtiment flambant neuf de la chambre de commerce. Dans son allocution, le ministre de tutelle a annoncé un délai quarante-cinq jours pour organiser les nouvelles élections et avoir une nouvelle équipe dirigeante de l’union des chambres de commerce. « Le mandat de l’équipe actuelle prend fin ce jour. Toutefois, elle bénéficie de 45 jours additionnels pour organiser les élections pour de nouvelles équipes dirigeantes » a révélé Houmed Msaidié pour qui, l’un des rôles majeurs des chambres de commerce est de faciliter l’épanouissement et le développement économique à travers les activités du secteur privé.

Il citera à titre d’exemple la chambre de commerce d’Anjouan qui a initié des formations avant de trouver des financements pour lancer les jeunes dans le secteur privé. Avec l’inauguration de ce nouveau bâtiment, le ministre de l’économie estime que les commerçants comoriens ont les moyens de sécuriser et faire épanouir leurs activités économiques en s’appuyant sur les chambres de commerce, lesquelles participent à l’opération de modernisation de nos institutions aux fins de soutenir la politique de l’émergence à l’horizon 2030. Le ministre Houmed M’saidié a tenu à féliciter chaleureusement les responsables de l’Uccia pour avoir entrepris et réussi à finaliser cet ouvrage dans le cadre de leur programme de renforcement des infrastructures consulaires, lequel programme a commencé en 2016 dans les trois îles.

Ministère de l’économie